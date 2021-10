https://it.sputniknews.com/20211014/arrivata-linfluenza-in-italia-accertati-primi-2-casi-13315597.html

Arrivata l'influenza in Italia: accertati i primi 2 casi

Si tratta di 2 bambini a Varese e Torino. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere di aver avviato la sorveglianza. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T15:49+0200

2021-10-14T15:49+0200

2021-10-14T16:01+0200

Dopo che lo scorso anno l'influenza stagionale era pressoché scomparsa nel contesto della pandemia di Covid e dell'uso rigido delle misure anti-contagio e dei lockdown, a metà ottobre sono stati segnalati e confermati da analisi di laboratorio i primi due casi di influenza.Un caso è stato registrato in Lombardia, a Varese, e la conferma che si tratta del virus influenzale A/H3 è arrivata dalle analisi dell'università di Milano, specifica l'Iss. L'altro caso di virus influenzale A/H3 è stato confermato all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, in un bambino con un quadro di polmonite, aggiunge l'Iss.In virtù dei primi due casi, l'Iss ha annunciato per lunedì 18 ottobre l'avvio delle attività della rete di sorveglianza InfluNet & CovidNet."Il documento fissa, come ogni anno, l'inizio e la fine della rilevazione epidemiologica rispettivamente alla 42^ settimana del 2021 e alla 17^ settimana del 2022. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio virologico, l'inizio è previsto per la 46^ settimana del 2021 (15 novembre 2021) e si protrarranno fino alla 17^ settimana del 2022. L'analisi dei dati sarà effettuata dall'Iss".

