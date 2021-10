https://it.sputniknews.com/20211013/vaticano-giovanni-paolo-i-verra-dichiarato-beato-13296102.html

Vaticano: Giovanni Paolo I verrà dichiarato beato

Vaticano: Giovanni Paolo I verrà dichiarato beato

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause dei Santi. Riconosciuto il miracolo della guarigione nel 2011 di una bambina di 11 anni. 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T15:04+0200

2021-10-13T15:04+0200

2021-10-13T15:20+0200

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/13295934_0:152:2049:1304_1920x0_80_0_0_a2190a5e077f4630d9193e6b676cce63.jpg

Papa Francesco ha dato l'avvio al procedimento che porterà alla beatificazione di Giovanni Paolo I.Ha infatti autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riguarda un miracolo attribuito appunto a papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani.Il pontificato del Santo Padre è durato appena 33 giorni. Il pontefice, originario di Canale d'Agordo, paesino della provincia di Belluno, è stato il 263° vescovo di Roma. Eletto il 26 agosto 1978, è morto dopo appena 33 giorni dalla sua elezione al soglio pontificio.Già dichiarato venerabile nel 2017, nomina che precede la beatificazione, ora il via al riconoscimento e all'ufficializzazione da parte della Congregazione.Il miracolo che permetterà al venerabile Santo Padre la beatificazione si riferisce alla guarigione, avvenuta il 23 luglio del 2011 a Buenos Aires, di una bambina di 11 anni affetta da "grave encefalopatia infiammatoria acuta", stato di male epilettico refrattario maligno.La bimba era ormai in fin di vita, quando fu ricoverata d'urgenza a Paraná ed intubata. La piccola era stata poi trasferita in un reparto di terapia intensiva di Buenos Aires. Il quadro si era ulteriormente complicato in seguito alla comparsa di uno stato settico da broncopolmonite, riporta Il Vaticano.La bambina, nel giro di alcuni mesi, recuperò la completa autonomia fisica e psico-cognitiva.Il mistero sulla morte del PonteficeSulla morte del Pontefice si sa solo che venne trovato privo di vita la mattina del 29 settembre 1978 dalla suora che ogni mattina gli portava il caffè in camera.Albino Luciani aveva espresso negli anni opinioni controverse all'interno della Chiesa, come quando si era dichiarato a favore dell'uso della pillola anticoncezionale. Intransigente in occasione di uno scandalo economico che aveva conivolto un parroco di Vittorio Veneto, la sua improvvisa morte aveva sollevato dubbi ed ipotesi di complotto, di recente smentite anche dalla Vaticanista Stefania Falasca, in un libro sull'episodio.Altro libro sul tema, ma di visione completamente opposta, il When the Bullet Hits the Bone, dell'ex gangster italoamericano Anthony Luciano Raimondi, dove si ipotizza che il Pontefice sia stato avvelenato con il cianuro.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano