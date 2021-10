https://it.sputniknews.com/20211013/varese-sequestrata-cocaina-purissima-per-un-valore-di-800-mila-euro-13293183.html

Varese, sequestrata cocaina purissima per un valore di 800 mila euro

Varese, sequestrata cocaina purissima per un valore di 800 mila euro

A Varese la Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino boliviano che deteneva ben 5 chilogrammi di cocaina purissima per un valore al dettaglio di 800 mila... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T12:40+0200

2021-10-13T12:40+0200

2021-10-13T12:40+0200

droga

cocaina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/626/01/6260147_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_58811b640fc10a14dc5510f007399257.jpg

La cocaina era destinata alla piazza di spaccio del Trentino, rende noto il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese in un comunicato.La droga è giunta in Italia nascosta nei tubi attorno ai quali erano arrotolate le tele di quadri decorativi.La cocaina purissima è stata quindi intercettata dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa, impegnati nell’apposito dispositivo di contrasto ai traffici illeciti che, con l’ausilio delle unità cinofili antidroga, hanno individuato la sostanza stupefacente nascosta all’interno dei tubi.Consegna controllataOttenuto il permesso dall’autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza ha messo in atto la tecnica della 'consegna controllata', consentendo quindi al carico di giungere a destinazione.Seguendo a distanza la spedizione, è stato possibile ricostruire 'l’ultimo miglio' della catena di distribuzione della droga, appurando che il destinatario era un uomo di cittadinanza boliviana residente a Cles (Trento).I chili di droga spediti erano 4, ma durante la perquisizione nella casa dell’uomo, sposato e con figli, è stato trovato un altro chilo di cocaina purissima nascosta in statuette votive e barattoli contenenti riso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

droga, cocaina