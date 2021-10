USA, Marine di fronte alla corte marziale per aver criticato il ritiro dall'Afghanistan

https://it.sputniknews.com/20211013/usa-marine-di-fronte-alla-corte-marziale-per-aver-criticato-il-ritiro-dallafghanistan-13294713.html

Un marine americano, Stuart Scheller, verrà processato domani dalla Corte marziale per aver duramente criticato la leadership militare del governo degli Stati Uniti ed il ritiro dell'amministrazione Biden dall'Afghanistan tramite un post sui social network.L'udienza avrà luogo presso la base del corpo dei marine 'Lejeune', nella Carolina del Nord.Il tenente colonnello Stuart Scheller Jr. deve rispondere di sei capi di accusa, che vanno dal disobbedire intenzionalmente a un ufficiale superiore, alla negligenza nell'esercizio delle funzioni e la condotta disdicevole per un ufficiale e un gentiluomo, come ha riferito il Corpo dei Marines in un comunicato.L'amministrazione Biden è stata ripetutamente criticata, sia dai democratici che dai repubblicani, per il precipitoso ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan, dove i talebani* hanno preso il potere a metà agosto a seguito di una rapida avanzata.Migliaia di veterani militari degli Stati Uniti ed altri hanno raccolto più di 2 milioni di dollari per sostenere il marine americano, messo in galera per le sue critiche al ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan.I genitori del marine hanno dichiarato nei giorni scorsi che loro figlio si trova "in una cella senza libri, senza telefono, senza niente".La coppia ha aggiunto che non sa cosa aspettarsi dall'imminente udienza che si terrà a porte chiuse.Stuart Scheller è stato rinchiuso in prigione dopo aver pubblicato una serie di video, in cui condannava l'uscita caotica delle truppe statunitensi dall'Afghanistan.Il marine aveva anche indicato di avere una "relazione personale" con uno dei colleghi che sono stati uccisi nell'esplosione di Kabul.L'ufficiale della marina ha sottolineato di non aver realizzato il video, perché sentiva "un crescente malcontento e disprezzo per […] l'inettitudine percepita a livello di politica estera".Il marine nei suoi post sui social solleva dubbi sia sull'intervento, che sulle modalità e, da ultimo, sulle responsabilità dei suoi superiori, criticando il modo di lasciare il paese.Gli attentati del 26 agosto, rivendicati da Daesh*, sono avvenuti durante l'evacuazione statunitense in Afghanistan, preceduto dall'acquisizione da parte dei talebani della capitale Kabul a seguito della rapida offensiva del gruppo militante contro le forze governative.Domani al via al processo.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed altri paesi

marco paradigma Non è solo un marine: il colonnello Scheller è un ufficiale con le palle, di quelli che troppo spesso si vedono nei film, e troppo poco nella realtà. Ha ragione da vendere. L'abbandono dell'Afghanistan è stata un'operazione militarmente fallimentare, solo perchè bisognava consegnare al mondo scene di pietosa solidarietà verso il popolo afghano. Siamo a livello della morte ridicola del poliziotto Calipari durante il "salvataggio" della giornalista Sgrena.

