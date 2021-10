https://it.sputniknews.com/20211013/usa-la-ragazza-ritrovata-morta-nel-grand-teton-national-park-e-stata-strangolata-13292393.html

USA, la ragazza ritrovata morta nel Grand Teton National Park è stata strangolata

I risultati dell'autopsia hanno confermato la morte violenta della vittima. Lo rende noto il medico legale responsabile dell'esame sul corpo della ragazza. 13.10.2021, Sputnik Italia

Brent Blue, medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo della ragazza, ha riferito che la vittima sarebbe stata strangolata.La 22enne Gabby Petito era stata ritrovata morta il 19 settembre scorso in un'area di sosta per campeggiatori nel Grand Teton National Park, Wyoming del Nord.L'Fbi sta nel frattempo cercando il fidanzato della vittima, Brian Laundrie, che era tornato senza la ragazza da una lunga vacanza in camper per i parchi del Nord America.Il ragazzo, riportano i media, aveva fatto irruzione nella casa dei suoi genitori, dove viveva insieme con la ragazza, e si era rifiutato di parlare con gli investigatori.Poi aveva fatto perdere le sue tracce.La caccia all'uomo che ne è seguita sta accendendo da settimane gli interessi della nazione intera. L'uomo si potrebbe trovare in una riserva della Florida popolata da alligatori, serpenti ed altri animali pericolosi.Continuano le ricerche.

