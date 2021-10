https://it.sputniknews.com/20211013/uomo-irrompe-in-campus-universitario-nei-paesi-baschi-e-spara-13303265.html

Uomo irrompe in campus universitario nei Paesi Baschi e spara

Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione nel campus di Leioa nell'università dei Paesi Baschi, sparando diversi colpi. 13.10.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Correo, un uomo ha sparato una decina di colpi, alcuni dei quali sarebbero visibili sulla facciata della Facoltà di Scienze e Tecnologie.Il dipartimento di sicurezza del governo basco, l'Ertzaintza, ha riferito che si tratta di un 21enne già arrestato. L'uomo ha fatto irruzione armato di fucile alle 18 dell'orario italiano nel campus della città di Leoia dell'Università dei Paesi Baschi, vicino a Bilbao.Gli studenti del centro hanno postato dei tweet, in cui si intuisce il nervosismo e la confusione tra coloro che erano sul posto.Per fortuna l'uomo è stato individuato e arrestato. Testimoni oculari dell'evento e fonti dell'Ertzaintza hanno indicato all'agenzia di stampa EFE che potrebbe trattarsi di uno studente che ha dichiarato di non voler far male a nessuno, ma solo danneggiare la Facoltà.

