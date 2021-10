https://it.sputniknews.com/20211013/terrorismo-migliaia-di-euro-su-conti-intestati-ad-arabi-in-manette-per-riciclaggio-sette-pakistani-13300881.html

Terrorismo: migliaia di euro su conti intestati ad arabi, in manette per riciclaggio sette pakistani

Terrorismo: migliaia di euro su conti intestati ad arabi, in manette per riciclaggio sette pakistani

Prendevano soldi da centinaia di carte di credito straniere e li dirottavano su conti correnti di cittadini arabi residenti all'estero: sette pakistani sono finiti in manette a Napoli. L'ipotesi del finanziamento di cellule terroristiche.

2021-10-13T21:29+0200

2021-10-13T21:29+0200

2021-10-13T21:29+0200

italia

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

La base operativa era un internet point, in uno dei rioni più multietnici di Napoli. Da qui un gruppo di pakistani fabbricava documenti falsi e portava avanti una serie di frodi nei confronti dei titolari di carte di credito negli Usa e in Canada attraverso il phishing.In tutto sette persone sono finite in carcere tra Napoli e Caltanissetta. Gli arresti sono scattati dopo il blitz della Guardia di Finanza di Napoli, su mandato della Sezione Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Napoli, a Borgo Sant’Antonio Abate e nel rione Sanità del capoluogo partenopeo e nella città siciliana. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, i sette avevano costruito un sistema fraudolento che consentiva di prelevare denaro da carte di credito. Soldi che venivano poi accumulati su conti correnti in Italia e dirottati su altri conti all’estero. I beneficiari erano cittadini di origine araba, residenti in Germania, Paesi Bassi e Belgio.Dagli stessi conti partivano i bonifici verso i rapporti intestati ai cittadini arabi. Alcuni di questi, venivano aperti con documenti falsi. Almeno trenta sono quelli rinvenuti dagli investigatori, con le foto “di soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi”.I movimenti sospetti, quindi, hanno fatto partire le indagini per la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, che hanno portato all’arresto dei sette stranieri.Secondo quanto si apprende dal Corriere del Mezzogiorno sarebbero stati effettuati bonifici di importi pari anche a 248mila euro. Gli investigatori ora sono al lavoro per capire se i soldi possano essere stati utilizzati per il finanziamento di cellule terroristiche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, terrorismo