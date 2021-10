https://it.sputniknews.com/20211013/tartufo-bianco-italiano-a-novembre-atteso-il-boom-a-prezzi-ridotti-13297460.html

Tartufo bianco italiano, a novembre atteso il boom a prezzi ridotti

Il tartufo bianco risente del cambiamento climatico e così, complice la siccità e poi eventi atmosferici eccezionalmente avversi, la stagione è partita non poi... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T22:38+0200

italia

gastronomia

Ma a novembre, indicano gli esperti del settore, le cose dovrebbero cambiare con un vero e proprio boom di pepite di tartufo in quantità e di eccellente qualità.Una buona notizia per i 200mila raccoglitori di un settore che vale oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo.Cavatori, acquirenti e consumatori, quindi, si possono preparare ad un inverno roseo per quanto riguarda il tartufo bianco, i cui prezzi dovrebbero oscillare tra i 4.500 euro e i 2mila euro al chilogrammo.L’Accademia del Tartufo nel Mondo si è riunita a Roma, ospite di Cia – Agricoltori italiani, e hanno fornito i dati e le stime sulla raccolta di tartufo, come riporta l’Ansa.Dopo l’anno poco produttivo del 2020, ora il settore pende letteralmente dal sostegno della ristorazione mondiale, che da sempre sostiene il prodotto italiano che vale quasi quanto una pepita d’oro.

2021

