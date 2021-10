https://it.sputniknews.com/20211013/squid-game-netflix-afferma-che-e-la-sua-serie-piu-di-successo-13290876.html

Squid Game, Netflix afferma che è la sua serie più di successo

Squid Game, Netflix afferma che è la sua serie più di successo

Il canale streamer ha affermato, questo martedì, che il dramma coreano ultraviolento è stato visto da 111 milioni di persone in tutto il mondo, nell'arco di soli 25 giorni dalla sua prima mondiale questo 17 settembre.Ciò significa che 'Squid Game' ha superato il precedente record di 'Bridgerton', che Netflix aveva dichiarato essere stato selezionato per essere guardato da 82 milioni di account nei primi 28 giorni di rilascio.Si noti bene, i parametri di riferimento dello streamer riportano il numero di persone che hanno visto il programma per almeno due minuti, non si riporta il dato di quanti lo abbiano visto per intero.Inoltre, non vi è un organismo di controllo esterno a verificare l'esattezza di tali dati.Di recente, la società ha pubblicato un'altra classifica, per la prima volta, dei 10 spettacoli e film originali più visti in base alle ore di visualizzazione totali.Tuttavia, 'Squid Game' ha catturato un interesse gigantesco e si è classificato al primo posto come serie n.1 nei paesi di tutto il mondo sin dal suo debutto, secondo Netflix.Nello spettacolo, 456 concorrenti indebitati vengono riuniti su un'isola misteriosa al largo della penisola sudcoreana per competere per la vincita di un enorme premio in denaro, ma il gioco può anche avere conseguenze letali per i giocatori.L'idea della serie è del regista Hwang Dong-hyuk, che racconta di aver pensato ad essa già nel ben lontano 2008, ma che all'epoca non aveva trovato produttori interessati all'idea. In precedenza doveva essere un film, ma si è deciso poi di farne una serie.Le regole che devono rispettare i guardiani dei giocatori nella serie sono tre: non parlare mai senza il permesso di un diretto superiore, non togliersi mai la maschera di cui sono provvisti fuori dalla propria stanza e non lasciare mai la propria stanza senza permesso.Tutte le guardie indossano una tuta rossa ed una maschera nera con sopra impressa una figura bianca di forma circolare, triangolare o ancora quadrata, che dipende dal grado ricoperto all'interno del corpo di guardia e dell'organizzazione.Nove in tutto gli episodi della serie in onda sul canale streamer.

