https://it.sputniknews.com/20211013/salvini-e-preoccupato-chiede-un-incontro-a-draghi-13295677.html

Salvini è "preoccupato", chiede un incontro a Draghi

Salvini è "preoccupato", chiede un incontro a Draghi

"L'emergenza è il lavoro e non il fascismo" per il leader della Lega. 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T14:19+0200

2021-10-13T14:19+0200

2021-10-13T14:19+0200

italia

matteo salvini

mario draghi

lega

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458239_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_804c64d2eea02f5dcbbcdc685f7db260.jpg

Intervenendo in una conferenza stampa del centrodestra a Roma, a sostegno dei candidati per il ballottaggio, Matteo Salvini si è dichiarato "preoccupato" in vista dei problemi irrisolti del Paese e del G20, con i grandi del mondo a Roma a fine ottobre, per questo ha fatto sapere di aver chiesto un incontro al premier Draghi.Secondo il leader del Carroccio, riferendosi all'azione del governo e al comportamento di alcuni ministri, "se andiamo così di settimana in settimana, non facciamo un buon servizio al Paese".Infine, Salvini ha sottolineato che l'emergenza in Italia "non è il fascismo, ma il lavoro."In precedenza Salvini aveva fatto sapere che la Lega non avrebbe preso parte alla manifestazione di sabato indetta dalla Cgil.

marco paradigma Salvini non ha capito che gli italici non vogliono a destra un clone di Berlusconi, paladino dell'inciucio politico democristiano, ma un uomo forte che dichiari chi siano i suoi nemici e faccia di tutto per spaccargli il deretano. Il Salvini marionetta della sinagoga e di Giorgetti è sempre più un fallito epocale.

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, matteo salvini, mario draghi, lega, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass