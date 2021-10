https://it.sputniknews.com/20211013/russia-evoluzione-positiva-dei-contatti-con-usa-a-vari-livelli-13299000.html

Russia, evoluzione positiva dei contatti con USA a vari livelli

I contatti con gli Stati Uniti a diversi livelli sono il segno di un'evoluzione positiva delle relazioni russo-americane, ha affermato il portavoce del... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13

russia

usa

diplomazia internazionale

politica internazionale

cremlino

Da qui, ha commentato, la domanda se i colloqui con il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland a Mosca possano essere considerati come una continuità del dialogo tra i presidenti.Peskov ha sottolineato che questi non sono i "primi contatti", poiché "ci sono già stati diversi incontri sulla stabilità strategica e sul controllo degli armamenti".L'11 ottobre la Nuland è arrivata a Mosca, dove, una volta atterrata all'aeroporto Domodedovo, ha riferito al corrispondente di Sputnik che il tema centrale dei suoi negoziati sarebbero stati i rapporti stabili e prevedibili tra Stati Uniti e Russia.Il 12 ottobre la Nuland ha avuto un incontro con il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, in cui entrambi i funzionari hanno discusso del funzionamento delle missioni diplomatiche e di altre questioni di interesse comune.Nell'ambito della sua visita a Mosca, che durerà fino ad oggi, la Nuland prevede anche di incontrare il vicedirettore dell'amministrazione presidenziale Dmitry Kozak e il consigliere del presidente russo Yury Ushakov.

