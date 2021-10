https://it.sputniknews.com/20211013/russia-e-ue-terranno-consultazioni-per-riconoscimento-reciproco-vaccini---ministero-sanita-russo-13291202.html

Russia e UE terranno consultazioni per riconoscimento reciproco vaccini - ministero Sanità russo

Russia e UE terranno consultazioni per riconoscimento reciproco vaccini - ministero Sanità russo

La Russia e l'Unione Europea terranno una serie di consultazioni di esperti per concordare i parametri legali e tecnici chiave per il riconoscimento reciproco... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T11:12+0200

2021-10-13T11:12+0200

2021-10-13T11:12+0200

mondo

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12293464_0:109:768:541_1920x0_80_0_0_877a292264a9c50a0b31e553f2131b39.jpg

La Russia e l'UE hanno recentemente tenuto un incontro di lavoro online preliminare sulla questione, ha affermato il ministero."Durante l'incontro, le parti hanno delineato i prossimi passi comuni. Si terrà una serie di consultazioni di esperti per concordare i parametri legali e tecnici chiave per il riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione", ha aggiunto il ministero.A settembre, Mosca aveva presentato all'UE tutti i documenti richiesti nella precedente riunione, ha ricordato il ministero.In precedenza, il 17 agosto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva espresso la speranza che la Commissione europea accelerasse la discussione con Mosca sul reciproco riconoscimento dei certificati di vaccinazione contro il coronavirus.Allo stesso tempo, non è stato ancora riconosciuto un singolo vaccino russo contro il COVID-19 dal regolatore europeo dei farmaci. Lo Sputnik V è sottoposto a procedura di esame graduale presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dal 4 marzo. Alcuni paesi dell'UE hanno tuttavia deciso di utilizzare separatamente lo Sputnik V, anche senza il benestare dell’EMA.

daniel walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto l'erboristeria e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

Donato Galli Ma lasciate perdere gli europidi servizzati!

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus