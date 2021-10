https://it.sputniknews.com/20211013/regno-unito-spacciatori-di-droga-arrestati-al-parlamento-rivela-il-sun-13299046.html

Regno Unito, spacciatori di droga arrestati al parlamento rivela il Sun

Regno Unito, spacciatori di droga arrestati al parlamento rivela il Sun

Nonostante il parlamento del Regno Unito sia stato bloccato "per lunghi periodi dell'anno" a causa della pandemia di COVID-19, secondo quanto riferito, vi... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13

droga

Due spacciatori di droga sono stati arrestati nel parlamento del Regno Unito e sono stati portati alla luce numerosi crimini commessi in data sede in un passato non poi così lontano, riporta The Sun.Secondo il quotidiano, nei dodici mesi precedenti il ​​marzo 2021 sono stati commessi nei locali del Parlamento circa 202 reati, nonostante l'edificio sia stato bloccato "per lunghi periodi dell'anno" a causa della pandemia di coronavirus.Tra la Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord, cinque persone sono state anche arrestate per possesso di droga di tipo non specificato, mantre altre otto sono state arrestate per possesso di cannabis.Con 17 reati di droga in totale, l'elenco delle trasgressioni commesse in Parlamento includerebbe anche 36 aggressioni, la maggior parte contro agenti ai cancelli, 25 furti e sette casi di taccheggio da negozi di souvenir, nonchè 52 lettere di minaccia "a parlamentari e Lords o il loro personale".Il giornale sottolinea, inoltre, che una lettera inviata dal Parlamento a un detenuto ha innescato un'indagine il mese scorso, dopo che nella missiva sono state trovate tracce di ecstasy.

