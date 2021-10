https://it.sputniknews.com/20211013/regno-unito-dialogo-con-litalia-e-crescita-di-commercio-e-investimenti-13296212.html

Regno Unito, dialogo con l'Italia e crescita di commercio e investimenti

Una nuova partnership per promuovere esportazioni e investimenti tra Londra e Roma, ha annunciato la ministra per il Commercio Internazionale britannico... 13.10.2021, Sputnik Italia

A margine del vertice di Sorrento, a livello ministeriale, del G20, incentrato su focus della riforma del Wto, ambiente e pandemia, Anne-Marie Trevelyan ha incontrato il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, con cui ha annunciato l'avvio di un nuovo dialogo tra i due Paesi sulla base di una nuova partnership per promuovere export ed investimenti, con l'obiettivo di far crescere lo scambio commerciale tra Roma e Londra. Lo si afferma in un comunicato stampa rilasciato dal governo britannico.Secondo i propositi di questa nuova fase di dialogo tra l'Italia e il Regno Unito post-Brexit, si punta a far crescere le esportazioni delle imprese di entrambi i Paesi in settori ad alta tecnologia, difesa e sicurezza, così come il digitale e la tecnologia."Rafforzare le nostre relazioni bilaterali con l'Italia è un vantaggio per tutti, che incrementerà le possibilità di esportazione e la promozione degli investimenti per le nostre imprese. L'Italia è il nostro nono più grande partner commerciale, mentre il Regno Unito è il quinto più grande mercato di esportazione dell'Italia. Sono lieta che stiamo dando il via a questo nuovo dialogo. Il Regno Unito e l'Italia stanno lavorando fianco a fianco per garantire il successo del vertice sul clima COP26 a Glasgow", ha dichiarato la Trevelyan, aggiungendo che il prossimo anno e mezzo sarà cruciale e critico per il nostro pianeta sullo sfondo del cambiamento climatico e i due Paesi possono e devono dare un esempio di "ripresa verde, resiliente e inclusiva".Il nuovo dialogo Roma-Londra dovrebbe portare all'organizzazione di colloqui ministeriali annuali, per saldare i legami tra i due governi, così come a partnership commerciali innovative e a legami più forti tra i manager delle imprese britanniche e italiane.Sul tema dell'economia green, il Regno Unito, si aggiunge nella nota, è impegnato per porre fine alle pratiche commerciali dannose per l'ambiente e userà il suo nuovo seggio indipendente al Wto per appoggiare la causa del commercio sostenibile sulla scena globale.

2021

economia, italia, diplomazia internazionale, commercio, politica internazionale, brexit, export, regno unito