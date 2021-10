https://it.sputniknews.com/20211013/putin-russia-non-colpevole-della-mancanza-di-gas-in-europa-13297667.html

Putin: la Russia non è colpevole della mancanza di gas in Europa

Secondo il capo di Stato russo, la responsabilità della carenza di combustibile blu è da cercare negli stessi Paesi della UE. 13.10.2021, Sputnik Italia

I difetti sistemici nel settore energetico europeo sono responsabili dell'attuale crisi di approvvigionamento e i partner della Russia non dovrebbero incolpare Mosca per la carenza di gas, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Accusando alcuni cosiddetti 'esperti' di sostituire di proposito un'analisi pacata e professionale della situazione del mercato energetico europeo con "vuoti slogan politici", Putin ha ricordato che dopo il freddo inverno dello scorso anno, molti Paesi non sono riusciti a riempire le loro riserve di gas prima della nuova stagione di riscaldamento, contribuendo in questo modo all'impennata dei prezzi. Putin ha inoltre sottolineato che, mentre la Russia ha aumentato le sue forniture di gas all'Europa del 15% quest'anno, altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti, le hanno ridotte, incolpando al tempo stesso Mosca della crisi.Putin ha respinto l'idea che i produttori di energia russi fossero interessati a vedere i prezzi del gas alle stelle, ipotizzando che le persone che fanno tali affermazioni semplicemente non sanno di cosa stanno parlando.Putin ha sottolineato che Mosca ha fornito il suo gas all'Europa anche nei giorni più bui della Guerra Fredda ed ha affermato con convinzione che le vendite energetiche della Russia all'estero raggiungeranno nuovi record quest'anno.Il Nord Stream-2 può calmare il mercatoLa tensione sul mercato europeo del gas può essere ridotta con il lancio del Nord Stream-2, ma le barriere amministrative non sono ancora state rimosse, il regolatore tedesco non ha ancora preso una decisione, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.Secondo lui, la società Nord Stream-2 ne sta parlando con le autorità tedesche.“Beh, certo, se potessimo aumentare le forniture lungo questo tragitto, del 100%, possiamo affermare con assoluta certezza che la tensione nel mercato energetico europeo, ovviamente, diminuirebbe in modo significativo, questo inciderebbe anche sui prezzi sul mercato europeo del gas. Ma le barriere amministrative non lo rendono ancora possibile", ha detto Putin.

