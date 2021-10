Poliziotti non vaccinati, sono il 30% del personale nelle grandi città

https://it.sputniknews.com/20211013/poliziotti-non-vaccinati-sono-il-30-del-personale-nelle-grandi-citta-13299620.html

La media nazionale degli agenti di Polizia di Stato non vaccinati sono il 20%, ma nelle grandi città si supera il 30% degli agenti non vaccinati. 13.10.2021, Sputnik Italia

Il 39% dei poliziotti di Firenze (350 poliziotti) non è vaccinato, il 33% a Torino (300 poliziotti), il 17% a Roma, dove però, dato l’elevata presenza di poliziotti, il totale dei non vaccinati contro il coronavirus è di 600”.A Milano sono il 19% del personale, pari a 550 poliziotti non vaccinati, mentre Genova ne conta il 13%.Sono questi i dati forniti dai sindacati di polizia, come riportati dall’agenzia di stampa Ansa.Inoltre, se durante il servizio dovesse scadere il green pass, l’agente potrà proseguire il suo lavoro. Questo quanto prevede una circolare del capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, inviata ai vari reparti.I poliziotti saranno controllati a campione quotidianamente, con un minimo di controlli non inferiore al 20% del personale in servizio.Il vicequestore Schillirò sospesoIntanto, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, che si era schierata apertamente a favore dei no green pass durante una loro manifestazione a Roma, è stata sospesa dal servizio, a seguito del procedimento disciplinare che la Polizia di Stato ha aperto nei suoi confronti.La Schillirò, oltre a essere una poliziotta, è anche nota per i suoi libri divenuti negli anni molto letti.Lunedì scorso, il vicequestore aveva anche riferito di aver revocato la sua iscrizione al sindacato Cosap e sui social network ha condannato i poliziotti che sono intervenuti con le cariche durante le manifestazioni poi sfociate in atti violentissimi contro la sede della Cgil.Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, dopo le ulteriori parole della Schillirò ne chiede la completa radiazione dal corpo degli agenti della Polizia di Stato.

