https://it.sputniknews.com/20211013/no-green-pass-denunciati-a-roma-altri-24-di-cui-15-hanno-partecipato-allassalto-alla-sede-cgil-13302051.html

No green pass denunciati a Roma altri 24, di cui 15 hanno partecipato all’assalto alla sede Cgil

No green pass denunciati a Roma altri 24, di cui 15 hanno partecipato all’assalto alla sede Cgil

Le indagini sulle manifestazioni di Roma di sabato scorso proseguono ed è stato reso noto che altri 24 manifestanti sono stati denunciati per aver partecipato... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T18:04+0200

2021-10-13T18:04+0200

2021-10-13T18:04+0200

roma

forza nuova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13247526_0:56:940:585_1920x0_80_0_0_fa42b7d5ee64da2e5fade2dd78e943f6.jpg

Di questi 15 sono stati identificati come partecipanti all’assalto violento della sede della Cgil di Corso Italia a Roma.I manifestanti violenti sono stati individuati dai Carabinieri del Nucleo informativo del comando provinciale di Roma.I 24 sono accusati dalla magistratura di violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, ma anche di radunata sediziosa e di manifestazione non autorizzata.I partecipanti all’occupazione della sede Cgil dovranno rispondere anche del reato di devastazione, occupazione di edificio e danneggiamento.I carabinieri hanno identificato i partecipanti violenti alle manifestazioni grazie ai filmati girati sabato in quel pomeriggio di follia.Le parole di LamorgeseNel frattempo alla Camera dei deputati il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha risposto ad una interrogazione riguardante i fatti di sabato affermando che Castellino non è stato arrestato mentre era sul palco di Piazza del Popolo, perché i responsabili della sicurezza pubblica hanno ritenuto pericoloso per la sicurezza di tutti i presenti intervenire mentre dal palco aizzava la folla.L’arresto davanti ai suoi sodali, ha spiegato Larmogese, avrebbe quasi certamente scatenato la risposta violenta dei presenti.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, forza nuova