Milano Wine Week 2021, 250mila visitatori e 11 città connesse da remoto

Milano Wine Week 2021, 250mila visitatori e 11 città connesse da remoto

Si è conclusa la Milano Wine Week 2021 con una ampia partecipazione di pubblico, sono state infatti 250mila le presenze coinvolte in 450 diversi eventi

13.10.2021

2021-10-13T08:43+0200

2021-10-13T09:44+0200

1.500 produttori italiani hanno potuto incontrare, in presenza e a distanza, potenziali acquirenti e far conoscere le rispettive produzioni.11 le città collegate da remoto, da 7 nazioni strategiche per l’esportazione dei vini italiani. La tecnologia digitale, quindi, al servizio del vino Made in Italy, anche grazie all’applicazione App W scaricata da 15 mila utenti durante la otto giorni di eventi dedicati al vino italiano.Il presidente della Milano Wine Week, Federico Gordini, è convinto che “Milano è la piazza ideale per costruire il futuro della comunicazione del vino, il luogo perfetto per riuscire ad attrarre in modo trasversale gli operatori del settore e il pubblico. Abbiamo lavorato per catturare l'attenzione di tutti, offrendo esperienze immersive. E, visti i risultati, il nostro impegno è stato premiato”, ha detto, come riportato dall’Adnkronos.L’edizione del 2021 si chiude con un importante risultato, ma è già stata programmata la prossima edizione dall’8 al 16 ottobre del 2022.

