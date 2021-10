Lamorgese sugli scontri di sabato: l'arresto di Castellino avrebbe portato a reazioni violente

https://it.sputniknews.com/20211013/lamorgese-sugli-scontri-di-sabato-larresto-di-castellino-avrebbe-portato-a-reazioni-violente-13300448.html

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgerse risponde ad un'interrogazione alla Camera dei Deputati, in attesa della relazione completa di martedì prossimo. 13.10.2021, Sputnik Italia

Per quanto riguarda il mancato arresto di Castellino, il ministro ha spiegato che non è stato effettuato “per il deciso protagonismo, soprattutto nell’intervento a piazza del Popolo, quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la sede della Cgil. La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali, con degenerazione dell’ordine pubblico”.La risposta di Giorgia Meloni, presente in aula, non si è fatta attendere, con la leader di Fratelli d'Italia che ha gridato alla “strategia di tensione” messa in atto e ha affermato che gli scontri sarebbero stati “volutamente permessi” dalle forze di polizia.“Ministro Lamorgese, la sua risposta sugli scontri di piazza avvenuti sabato scorso a Roma è a dir poco vergognosa. Perché lei oggi, davanti al popolo italiano, sta ammettendo che sapeva, ma non ha fatto nulla; oggi scopriamo che quello che è avvenuto sabato è stato volutamente permesso dal suo Ministero, per far passare in secondo piano le migliaia di persone che hanno rivendicato il loro diritto al lavoro. Invece di scaricare le responsabilità su Fratelli d’Italia, fatevi un esame di coscienza”, ha detto ancora la Meloni.

giovanni Andranno allo scontro...si sentono potenti e hanno la protezione quasi totale di tutti i partiti ,grazie all infiltrazione dei loro uomini ...L unica paura che potrebbero avere e' il controllo non totale delle forze dell ordine ...il malcontento serpeggia e potrebbe portare a un effetto domino! 1

marco paradigma Brava la Meloni. Ha parlato chiaramente. Adesso Draghi ha due possibilità, visto che non ha inteso modificare l'applicazione del DPCM in vigore dal 15 ottobre che, ormai è evidente, serve solo a colpevolizzare i non vaccinati per la devastante crisi economica alle porte, che lui già conosce essendo attuatore in Italia del Grande Reset. La prima è quella di offrire su un vassoio sacrificale le dimissioni della Lamorgese, allo scopo di calmare gli animi, accontentando la destra (richiesta di pacificazione di Salvini) e una polizia insoddisfatta dei rischi di piazza sempre maggiori che corre. La seconda è quella di andare dritto per dritto allo scontro frontale, dimostrando di essere solo un banchiere ultra massone indifferente alle istanze del popolo. Se questo genererà una guerra civile, Draghi diventerà un obiettivo lecito.

