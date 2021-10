https://it.sputniknews.com/20211013/la-russia-autorizza-le-sperimentazioni-del-vaccino-sputnik-v-sotto-forma-di-spray-nasale-13301190.html

La Russia autorizza le sperimentazioni del vaccino Sputnik V sotto forma di spray nasale

La Russia autorizza le sperimentazioni del vaccino Sputnik V sotto forma di spray nasale

Il Ministero della Salute russo ha approvato le sperimentazioni di una forma spray nasale del vaccino contro il coronavirus Sputnik V, ha dichiarato mercoledì... 13.10.2021, Sputnik Italia

La sperimentazione, che coinvolge 500 volontari, si concluderà il 31 dicembre 2023, ha aggiunto il Ministero.Questa forma del vaccino è più adatta per essere distribuita a grandi popolazioni e ha meno effetti collaterali.Il Gamaleya Research Center è lo sviluppatore del primo vaccino COVID-19 al mondo, Sputnik V. L'uscita è stata autorizzata per l'uso in 70 paesi, con una popolazione totale di circa 4 miliardi di persone. In termini di numero di approvazioni da parte degli enti governativi preposti alla regolamentazione dei farmaci, è al secondo posto nel mondo.Giusto ieri la notizia della possibile approvazione del vaccino russo entro fine anno, da parte della Oms., e di pochi giorni prima la notizia che l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, potrebbe eseguire nuove ispezioni agli stabilimenti in Russia ove si produce il vaccino Sputnik V, in un'ottica di una futura prossima approvazione anche del vaccino russo per l'Europa.

