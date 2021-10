https://it.sputniknews.com/20211013/incendio-nel-beneventano-impressionante-colonna-di-fumo-nero-fino-a-napoli-13302881.html

Incendio nel Beneventano, impressionante colonna di fumo nero fino a Napoli

Una impressionante colonna di fumo nero si è elevata poco fa ad Airola, Benevento, e il forte vento ha oscurato il cielo anche di Napoli. 13.10.2021, Sputnik Italia

Ad andare in fiamme il deposito della Sapa ad Airola in provincia di Benevneto, secondo quanto riportato da Fanpage.Le cause dell'incendio di vaste proporzioni non sono state accertate, mentre numerose squadre di vigili del fuoco sono giunte sul posto per spegnere l'incendio.Secondo le prime ricostruzioni l'incendio si sarebbe originato in un capannone dell'azienda logistica sannitica ad Airola.Al momento non si registrano feriti, ma la colonna così alta e così vasta ha richiamato l'attenzione dei cittadini e degli automobilisti.

