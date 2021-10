https://it.sputniknews.com/20211013/in-usa-sicuri-la-cina-testa-navi-da-guerra-senza-equipaggio-in-base-navale-segreta-13285381.html

In Usa sicuri, la Cina testa navi da guerra senza equipaggio in base navale segreta

In Usa sicuri, la Cina testa navi da guerra senza equipaggio in base navale segreta

La Cina sta testando navi da combattimento sperimentali senza equipaggio in una base navale segreta al largo della costa nord-orientale del paese, secondo... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T07:36+0200

2021-10-13T07:36+0200

2021-10-13T09:17+0200

cina

usa

us navy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/05/8400567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0dfd7471837589e9fbd26bd960633a9e.jpg

Secondo USNI News, il media ufficiale dell'istituto, due navi di superficie senza equipaggio sono state avvistate in una nuova base navale a circa 14 chilometri (8,7 miglia) dalla base sottomarina di Xiaopingdao e a otto chilometri dal principale centro di costruzione navale cinese Dalian.Una delle navi è descritta come una nave di superficie senza equipaggio, simile alla nave JARI viste nell'area nel 2020. Si tratta di un piccolo cacciatorpediniere dotato di potenti armi. La seconda nave assomiglia a un grande catamarano e presenta anch'essa diverse caratteristiche simili al JARI.L'istituto ha affermato che la Cina ha ripetutamente testato le sue navi di superficie senza equipaggio al molo vicino a Dalian. La costruzione del molo è iniziata nel 2016 e, secondo le immagini satellitari, è durata circa un anno. Da allora, è stato periodicamente utilizzato per test ed esercizi a breve termine. La lontananza dalle principali basi navali offre spazio per manovre sicure.Secondo la pubblicazione, la Cina ha un numero significativo di progetti di navi senza equipaggio. Alcuni di loro sono stati presentati a mostre ed eventi a tema armamenti, mentre altri sono diventati noti solo da dati di intelligence presi da fonti aperte.La parte cinese non ha ancora commentato le affermazioni.

marco paradigma Il che può essere un vantaggio se a governare le navi è una potentissima intellligenza artificiale (A.I.), in grado di decidere autonomamente su ogni scenario che si prospetta. Ma se il governo è remoto, mancando solo l'equipaggio a bordo, allora diventa una vulnerabilità pazzesca, perchè basta recidere il cordone omelicale del tele-controllo (onde radio, o comunque elettromagnetiche). La conclusione è che si tratta della solita notizia fake anti cinese di tipo al lupo al lupo.

1

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, usa, us navy