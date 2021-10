https://it.sputniknews.com/20211013/il-no-a-gualtieri-e-la-fronda-anti-conte-cosi-la-raggi-divide-il-m5s-13285941.html

Il no a Gualtieri e la 'fronda' anti-Conte: così la Raggi divide il M5S

Il no a Gualtieri e la 'fronda' anti-Conte: così la Raggi divide il M5S

L'ex sindaca di Roma in cerca di un ruolo di primo piano nel partito, porta avanti una linea alternativa a quella dei vertici sull'intesa con il Pd. E fa discutere la riunione con gli eletti per fare il punto sulle amministrative convocata negli uffici romani del movimento.

2021-10-13T08:22+0200

2021-10-13T08:22+0200

2021-10-13T09:38+0200

politica

elezioni amministrative

virginia raggi

movimento 5 stelle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/910/33/9103315_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bf953ddec78d218c36e68e6fb55b2e65.jpg

Dopo la sconfitta nella Capitale alle ultime amministrative, con la sindaca uscente Virginia Raggi arrivata quarta dopo il leader di Azione, Carlo Calenda, il Movimento 5 Stelle si divide sul ballottaggio per la corsa al Campidoglio.Il leader Giuseppe Conte e alcuni esponenti locali, come la consigliera Roberta Lombardi, già da giorni incensano il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri con endorsement più o meno velati.La Raggi, invece, che ha incontrato nei giorni scorsi sia l’ex ministro dell’Economia del Conte Bis, sia il candidato della destra, Enrico Michetti, va avanti sulla linea dell’intransigenza, pur sconfessata, di fatto, dai vertici del suo partito, che già sognano di riproporre lo schema di alleanze portato avanti a livello nazionale anche nella Capitale, nel caso di una vittoria dello sfidante di centrosinistra.“Farò un'opposizione assolutamente coerente con quello che è stato il mio programma di governo in questi cinque anni, senza sconti e collaborando, invece, dove ci sono delle possibilità di apertura, in maniera molto onesta, sincera e trasparente, com'è giusto che sia", promette invece l’ex sindaca.Dopo l’elezione nel comitato di garanzia dei pentastellati, l’obiettivo, si vocifera, sarebbe quello di creare una nuova corrente che vada oltre l’intesa col Pd su cui punta il leader Giuseppe Conte, raccogliendo le istanze della società civile.Insomma, secondo un'analisi pubblicata su Repubblica l'obiettivo sarebbe quello di colmare il vuoto lasciato da Alessandro Di Battista.Per questo ha fatto discutere la riunione convocata martedì pomeriggio nella sede romana del Movimento in via di Campo Marzio. L’obiettivo dichiarato è quello di fare il punto con gli eletti sul voto del 3 e 4 ottobre e discutere la strategia in vista del ballottaggio.Ma qualche parlamentare 'contiano', come quelli sentiti dall’Adnkronos, ci vede un tentativo malcelato di contestare la linea filo-Dem dei vertici, che propende per il sostegno a Gualtieri.Ma per ora a rispondere all’appello sono stati in pochi, eccetto i fedelissimi della ex sindaca, come la senatrice Giulia Lupo, sulla stessa linea della Raggi sul sostegno a Gualtieri.

https://it.sputniknews.com/20211007/roma-parte-la-caccia-ai-voti-di-raggi-e-calenda-e-il-leader-di-azione-annuncia-votero-gualtieri-13207001.html

https://it.sputniknews.com/20211007/elezioni-conte-dialogo-con-il-pd-ma-le-forzature-sono-controproducenti-13214388.html

zara tustra Tra Conte e Fico non so dire chi è il peggiore....

marco paradigma Con Gualtieri sindaco, la capitale diventerebbe la più grande cloaca europea di inclusivismo finalizzato alla decomposizione della società residente. Una fogna governata dalla filiera sinagoga-vaticano-PD, ovvero il peggio che mente umana può concepire.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, elezioni amministrative, virginia raggi, movimento 5 stelle