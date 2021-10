https://it.sputniknews.com/20211013/il-daily-express-ritratta-le-accuse-alla-russia-per-il-furto-della-formula-del-vaccino-astrazeneca-13288747.html

Il Daily Express ritratta le accuse alla Russia per il ‘furto’ della formula del vaccino AstraZeneca

Il Daily Express ritratta le accuse alla Russia per il ‘furto’ della formula del vaccino AstraZeneca

Il tabloid britannico Daily Express ha emesso una correzione ad un articolo dell'11 ottobre, in cui si affermava, falsamente, che la Russia avrebbe copiato la... 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T12:04+0200

2021-10-13T12:04+0200

2021-10-13T12:04+0200

mondo

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

"La Russia [...] ha copiato la formula del vaccino di AstraZeneca e l'ha usata per creare il proprio vaccino", avevano scritto prima il Sun e poi il Daily Express. Quest’ultimo è tuttavia ritornato sui suoi passi, di fatto scusandosi per tali affermazioni, pubblicando la risposta ufficiale del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (Russian Direct Investment Fund - RDIF), che ha finanziato lo sviluppo dello Sputnik V.Le affermazioni, secondo cui una spia russa avrebbe rubato la formula del vaccino AstraZeneca per creare lo Sputnik V, il primo vaccino contro il COVID-19 registrato al mondo, erano state pubblicate per primo da un altro tabloid britannico, il The Sun.Il Cremlino aveva respinto le affermazioni come "non scientifiche", con il Ministro degli Esteri Lavrov che aveva esplicitamente detto: “Non credo che qualcuno possa veramente prendere sul serio queste accuse infondate".Il Sun, tuttavia, nonostante le pacate spiegazioni analitiche dell’RDIF, non ha ancora ritrattato l'articolo contenente la falsa affermazione.

https://it.sputniknews.com/20211012/segreti-di-astrazeneca-rubati-per-fare-lo-sputnik-v-lavrov-risponde-accuse-a-cui-nessuno-crede-13281730.html

daniel walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto l'erboristeria e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

we q ANGLOsASSOLI

3

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, regno unito