I talebani non rimuoveranno i ministri sotto sanzione dal governo - Portavoce

I talebani non rimuoveranno i ministri sotto sanzione dal governo - Portavoce

13.10.2021

2021-10-13T07:40+0200

2021-10-13T07:40+0200

2021-10-13T09:24+0200

politica

afghanistan

Lunedì è stato riferito che il governo afghano ad interim ha tenuto una riunione in cui è stato deciso di espellere le "persone indesiderate" dalle posizioni nel governo talebano o dalla leadership del movimento. I dettagli non sono stati forniti.Spiegando il concetto di "persone indesiderate", Naeem ha sottolineato che la possibile espulsione dal gabinetto dei suoi membri sotto le sanzioni degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite è stata una "interpretazione errata".Le dichiarazioni del portavoce sono arrivate poco dopo un incontro in Qatar con la delegazione UE.Rilascio dei beni afghaniNaeem aveva precedentemente spiegato che i rappresentanti degli Stati Uniti, del Regno Unito e di molte altre nazioni occidentali avevano scelto di tacere sulla richiesta in corso dei talebani di sbloccare i beni afghani.Martedì, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price è intervenuto sul tema delle risorse afghane, dicendo ai giornalisti, durante un briefing informativo, che gli Stati Uniti prenderanno una decisione in merito alle riserve finanziarie dell'Afghanistan sulla base della condotta del futuro governo.L'amministrazione Biden ha deciso di congelare miliardi di dollari di riserve governative afghane, detenute nelle istituzioni finanziarie statunitensi, per impedire ai talebani di accedere a questi fondi.Dopo che i talebani sono entrati a Kabul a metà agosto, portando al crollo del governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale hanno sospeso gli aiuti finanziari al nuovo governo afghano. Il loro sostegno rappresentava quasi il 75% della spesa pubblica dell'Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno anche congelato miliardi di dollari di beni appartenenti alla Banca centrale afghana.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

