Green Pass in azienda, gli italiani si dividono tra favorevoli e contrari

Green Pass in azienda, gli italiani si dividono tra favorevoli e contrari

Secondo un'analisi dell'Università Cattolica il 55 per cento degli italiani sarebbe a favore dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Ma lo strumento, secondo i ricercatori, "non raggiunge la base per un pieno consenso sociale”

Il conto alla rovescia è iniziato, tra proteste e polemiche. Da venerdì prossimo, per lavorare, servirà il certificato verde Covid, che si ottiene con la doppia dose di vaccino, il certificato di guarigione o un tampone negativo. Ma cosa ne pensano gli italiani dell’obbligo introdotto dal governo? A rispondere è un sondaggio dell’Università Cattolica di Milano, condotto dal centro di ricerca EngageMinds Hubs, che rivela come più della metà degli intervistati sia d’accordo con il provvedimento.Gli italiani, insomma, sono divisi a metà. Anche sull’efficacia di questo strumento per ridurre i contagi e combattere il virus è poco più di un intervistato su due (il 56 per cento) a ritenere che sia utile.“Dai dati - sottolinea la docente di psicologia della salute e dei consumi - emergono poi sacche cospicue di popolazione che restano incerte, rispetto all’utilità del certificato verde e all’obbligo del suo utilizzo; potremmo definirli gli 'esitanti del Green Pass'. Persone che, dunque, mostrano segnali di fatica, frustrazione e sfiducia verso il sistema, un atteggiamento che nel lungo termine può diventare problematico".I ragazzi sotto i 34 anni, invece, lo percepiscono come uno strumento lesivo della privacy. A promuovere il Green Pass, inoltre, è il 61 per cento di coloro che vivono al Sud o nelle Isole e il 49 per cento, invece, nel Nord Ovest.Differenze si registrano anche in base al reddito. La percentuale di chi lo ritiene uno strumento efficace nella gestione della pandemia sale tra i più benestanti e scende al 51 per cento nelle fasce meno abbienti. Il titolo di studio, invece, sembra non influire sulle opinioni in merito al certificato verde.Un ultimo dato che emerge dall’indagine è quello della “sfiducia verso la ricerca scientifica, il sistema sanitario e, in generale, le istituzioni pubbliche", che ha portato molti degli intervistati a dirsi contrari al provvedimento.

Don Camillo Io faccio parte del 45% che non è d'accordo. Il Green pass fatto in questa maniera è sbagliato. Bisogna dare il Green pass solo ai vaccinati. Quindi punturina obbligatoria avanti tutta. 👍

