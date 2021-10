https://it.sputniknews.com/20211013/green-pass-il-viminale-apre-ai-tamponi-gratis--ma-i-portuali-minacciano-lo-sciopero-ad-oltranza-13290960.html

Green Pass: il Viminale apre ai tamponi gratis, ma i portuali minacciano lo sciopero ad oltranza

Green Pass: il Viminale apre ai tamponi gratis, ma i portuali minacciano lo sciopero ad oltranza

Il principale sindacato della categoria respinge la mediazione del Viminale, che nei giorni scorsi, tra le polemiche, aveva previsto la possibilità per le aziende che operano nel porto di Trieste di pagare i tamponi ai lavoratori per evitare disservizi. Ma i portuali no-pass minacciano lo sciopero ad oltranza: "Ritirare l'obbligo del certificato".

2021-10-13T10:45+0200

2021-10-13T10:45+0200

2021-10-13T10:46+0200

italia

trieste

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/100/02/1000235_609:0:1930:743_1920x0_80_0_0_d320ed1fb03dd79f63652b50ee2ad328.jpg

Minacciano di bloccare il porto di Trieste, il primo in Italia per traffico di merci, con migliaia di container, camion e decine di treni. Per questo la protesta dei portuali no-pass, circa il 40 per cento di quelli che lavorano nella città, fa paura al governo.Tanto che lunedì il Viminale ha deciso di tendere una mano alle principali sigle sindacali aprendo, per sedare gli animi, alla possibilità per le aziende che operano nello scalo di pagare i tamponi ai propri dipendenti.La circolare, che fa discutere, è datata 11 ottobre ed è indirizzata ai prefetti e al dipartimento di pubblica sicurezza. Si tratta di una risposta all’appello delle aziende del settore dei “servizi essenziali” e dei trasporti, che si trovano a fare i conti con una grossa fetta di dipendenti no-pass. Una quantità tale da minacciare la paralisi delle attività.Il costo dell’operazione, secondo il ministero, sarebbe a carico delle aziende, che così eviterebbero le conseguenze disastrose di uno sciopero ad oltranza, minacciato dagli operatori a partire dal 15 ottobre, quando entrerà in vigore l’obbligo di presentare il certificato verde nei luoghi di lavoro. Le società avrebbero già accettato di sobbarcarsi i costi, almeno fino alla fine dell’anno.Ad aderire alla protesta sarebbero circa un migliaio di portuali. Abbastanza da bloccare le attività dello scalo. Per questo il presidente dell’Autorità portuale dell’Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, di fronte alla possibilità di una paralisi del traffico per le proteste, già minaccia le dimissioni.Insomma, il fine settimana si preannuncia bollente. E intanto, ad attaccare il ministro Luciana Lamorgese è il leader della Lega, Matteo Salvini. “Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori del porto di Trieste senza green pass per evitare problemi. Parola della Lamorgese. Ma quindi si può fare. E per gli altri milioni di lavoratori invece zero? Invece delle imprese, a contribuire dovrebbe essere lo Stato”, attacca in un tweet, in cui definisce la ministra “inadeguata”.E le critiche arrivano anche dal Pd. Per Andrea Romano e Davide Gariglio, membri della commissione Trasporti, la decisione del ministero sarebbe "inopportuna e contraddittoria".

trieste

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, trieste, green pass