https://it.sputniknews.com/20211013/green-pass-dilaga-la-protesta-dei-portuali-rischio-blocchi-anche-a-genova-e-gioia-tauro-13302376.html

Green pass, dilaga la protesta: dai portuali agli autisti dei tir ora si rischia il caos

Green pass, dilaga la protesta: dai portuali agli autisti dei tir ora si rischia il caos

Il portavoce dei portuali triestini conferma lo sciopero ad oltranza contro il green pass a partire dal prossimo 15 ottobre. E annuncia mobilitazioni anche a Genova e in altri porti italiani,

2021-10-13T18:40+0200

2021-10-13T18:40+0200

2021-10-13T18:46+0200

italia

protesta

porto

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/22/8742265_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_f6a1a43e7b0ba8846385f93d65dbc850.jpg

I portuali triestini tirano dritto e minacciano disordini nonostante la discussa apertura del ministero dell’interno, che lunedì aveva concesso alle aziende che operano nello scalo di pagare i tamponi per i lavoratori contrari alla vaccinazione e all’obbligo di mostrare il certificato verde per lavorare. “L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass”, ha commentato, intervistato da Repubblica, il portavoce degli operatori del porto, uno dei principali snodi di interscambio commerciale italiani, con migliaia di container che ogni giorno transitano sulle banchine.Oggi anche la Mct, la società che gestisce il terminal di Gioia Tauro, ha fatto sapere ai lavoratori che da venerdì prossimo scatteranno i controlli. Chi non è in possesso del green pass non potrà lavorare e sarà considerato assente ingiustificato fino a rischiare la sospensione. Per ora non è stata annunciata alcuna mobilitazione. Ma i sindacati locali, come la Filt Cgil, spiegano che tra i dipendenti dell’azienda, 1.350 addetti, “ci potrebbe essere una percentuale significativa di lavoratori sprovvisti della certificazione”.La percentuale di lavoratori no-vax, che a Trieste sfiora il 40 per cento, è invece minima a Napoli e Salerno, dove non dovrebbero esserci iniziative di protesta contro il green pass. Stesso discorso per la Puglia.Sempre secondo Repubblica la situazione dovrebbe restare tranquilla anche a Palermo, dove stando alle dichiarazioni del presidente di Portitalia e Osp (Operazioni e servizi portuali), Giuseppe Todaro, la maggior parte degli operatori sarebbe immunizzato volontariamente. Intanto, nelle scorse ore, come si legge sul Corriere della Sera, sulla circolare della discordia sui tamponi, il Viminale ha chiarito che le società potranno "valutare in autonomia". Stamattina, inoltre, sindacati e Autorità portuale hanno chiesto al governo di far slittare l'entrata in vigore del provvedimento per l'impossibilità di effettuare i tamponi per i lavoratori che non si sono vaccinati.La protesta degli autotrasportatori"Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il green pass e questo verrà invece imposto alle imprese italiane - ha chiarito il sindacalista - stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion". La proposta di Conftrasporto è quella di poter andare avanti con il protocollo di sicurezza utilizzato nei primi mesi della pandemia oltre ad "introdurre la parità di trattamento" con i trasportatori stranieri.

https://it.sputniknews.com/20211013/green-pass-il-viminale-apre-ai-tamponi-gratis--ma-i-portuali-minacciano-lo-sciopero-ad-oltranza-13290960.html

marco paradigma Se la CGIL non controlla più neanche i camalli, storici protaginisti della lotta operaia, allora vuol dire che è un ente inutile da rottamare. Landini rappresenta solo se stesso e il suo squallore di parassita. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, protesta, porto, green pass