Giorgia Meloni preoccupata per le frasi di Fidanza, prende le distanze da Forza Nuova

Con Forza Nuova io “non ho nulla a cui spartire”, ha detto Giorgia Meloni, intervenendo ieri sera a Fuori dal Coro su Rete 4. 13.10.2021, Sputnik Italia

Commentando quanto avvenuto sabato durante le manifestazioni in Italia, e in particolare a Roma, con l’assalto alla Cgil, la leader di Fratelli d’Italia ha affermato che il suo partito “non ha rapporti con questa gente, altri con i movimenti estremisti li hanno eccome”.La Meloni ha criticato anche le parole di Provenzano, l’esponente del Partito Democratico che, subito dopo l’assalto alla Cgil, ha affermato che Fratelli d’Italia si pone fuori dall’arco democratico.“Mi sono pure stufata con Forza Nuova. Il governo la può sciogliere se vuole”.Su questo, per la Meloni, c’è l’incapacità della Lamorgese di gestire il ministero dell’Interno.Non approveremo la mozione del PdMeloni non vuole votare la mozione del Pd sullo scioglimento di Forza Nuova, perché, dice che lei, ha fondato Fratelli d’Italia “per andare oltre Alleanza Nazionale, non per tornare al Movimento Sociale Italiano”.Ecco perché sottolinea: “Ma perché io mi dovrei far spiegare da gente che non ha mai chiarito niente della sua copertura dei centri sociali. Il fascismo per la sinistra è una coperta di Linus. Quando loro non sanno più che dire o non vogliono che si parli dei problemi dei cittadini o non vogliono che ne parli, loro tirano fuori il fascismo”.Il caso FidanzaPer la Meloni, il caso Fidanza resta ancora nell’ambiguità, perché lei ha visto i filmati e “da quello che si vede non c’è apologia del fascismo da parte loro”, ed aggiunge:“Ho chiesto a Fanpage.it le 100 ore del girato, ma curiosamente non vogliono darmele. Ci sono effettivamente delle frasi di Carlo Fidanza che mi hanno molto preoccupata, sicuramente le frasi mi bastano per sospenderlo, ma poi devo sapere se c'è stato un illecito”.

marco paradigma Questa non è la questione più interessante emersa nella puntata di ieri di Fuori dal Coro. E' stata fatta invece una precisa ricostruzione e una precisa accusa che il ministero dell'interno ha avallato (se non co-pianificato) l'assalto alla sede della CGIL, senza adottare alcuna misura di interdizione, pur sapendolo benissimo, per essere stato apertamente annunciato e per le oltre due ore con cui il corteo di facinorosi guidati da un daspo ha percorso la strada verso l'obiettivo. La Lamorgese è una criminale della stessa di quel poliziotto agente provocatore in maglietta grigia che si è poi visto picchiare vigliaccamente soggetti tenuti fermi da altri poliziotti. Non fate il gioco di parlare di fascismo come arma di distrazione di massa, quando i veri criminali sono al governo.

