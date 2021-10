https://it.sputniknews.com/20211013/futurismo-italiano-in-russia-capolavori-della-collezione-mattioli-in-mostra-a-mosca-13294422.html

Il Museo Statale Pushkin di Belle Arti di Mosca, martedì 19 ottobre, inaugurerà la mostra 'Arte libera. Futurismo italiano dalla collezione di Gianni... 13.10.2021, Sputnik Italia

Oggi, mercoledì 13 ottobre, presso il palazzo Berg, sede dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, alla presenza del nuovo Ambasciatore italiano, Giorgio Starace, sarà presentata in anteprima una delle opere più significative della collezione, il 'Ritratto dell'artista Frank Haviland' di Amedeo Modigliani.La mostra si svolge con il patrocinio e il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e San Pietroburgo, nonché grazie anche al sostegno finanziario dello sponsor russo, la banca Sberbank.L’esposizione nasce in quel contesto di collaborazione tra musei italiani e russi inaugurato il 29 settembre a Milano dai ministri della Cultura Dario Franceschini e Olga Lyubimova e vuol presentare una delle più significative collezioni private d'arte italiane del XX secolo. Comprende ventisei opere dal valore inestimabile ed emblematiche del futurismo, quel complesso movimento artistico nato in Italia agli inizi del secolo scorso, che rappresentò una delle prime avanguardie europee e che influenzò successivi movimenti affini nel resto del mondo, Russia in primis.Queste opere saranno presentate nella Galleria d'arte europea e americana del XIX-XX secolo del Museo Statale Pushkin, nel contesto delle avanguardie europee, in modo da permettere un raffronto diretto tra la poetica del futurismo italiano e le altre correnti contemporanee.L’esposizione vuol rappresentare l’ennesima importante tappa di approfondimento dei reciproci rapporti culturali tra Italia e Russia.

