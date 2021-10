https://it.sputniknews.com/20211013/deputati-sprovvisti-di-green-pass-allingresso-saranno-considerati-assenti-non-giustificati-13302243.html

Deputati sprovvisti di green pass all’ingresso saranno considerati assenti non giustificati

Venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di presentare il green pass per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori del settore privato che si... 13.10.2021, Sputnik Italia

Ma anche i deputati dovranno presentare obbligatoriamente il green pass e chi ne sarà sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato.Questo quanto prevede una delibera del collegio dei probiviri di palazzo Montecitorio.I deputati che si rifiuteranno di mostrare il certificato si vedranno applicare l’articolo del regolamento della Camera dei deputati previsto per i “fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dall’aula”.In questo caso scatterà la censura con l’interdizione “di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni di seduta”.Ai deputati sarà quindi tolta la diaria di soggiorno per l’intera durata dell’interdizione dai lavori.

