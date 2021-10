https://it.sputniknews.com/20211013/coalizione-a-guida-saudita-distrugge-due-barche-dei-ribelli-yemeniti-houthi-cariche-di-esplosivo-13296338.html

Coalizione a guida saudita distrugge due barche dei ribelli yemeniti Houthi cariche di esplosivo

Coalizione a guida saudita distrugge due barche dei ribelli yemeniti Houthi cariche di esplosivo

La coalizione guidata dai sauditi ha distrutto due barche cariche di esplosivo usate dai ribelli yemeniti Houthi, secondo la TV di Stato saudita. 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T15:26+0200

2021-10-13T15:26+0200

2021-10-13T15:26+0200

mondo

yemen

guerra in yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/70/57/705743_0:119:3500:2088_1920x0_80_0_0_ed8c0eb64ca93b9ab69cae1c36b50335.jpg

In precedenza, il 6 ottobre, le forze della coalizione avevano intercettato un attacco di droni carichi di esplosivo contro l'aeroporto internazionale di Abha, capitale della regione di Asir in Arabia Saudita.A fine agosto, almeno otto persone erano rimaste ferite durante un attacco Houthi allo stesso aeroporto.Dal 2015, la coalizione guidata dai sauditi, combattendo dalla parte del governo yemenita, conduce operazioni aeree, terrestri e marittime contro i ribelli Houthi. Gli Houthi da parte loro usano spesso droni carichi di esplosivo per attaccare le aree di confine saudite.La guerra nello Yemen dal 2014 contrappone le forze governative, sostenute da una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, chiamata in causa l’anno seguente da una richiesta del presidente dello Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi, contro i ribelli Houthi, in prevalenza sciiti zayditi, sostenuti dall'Iran.Il Paese vive la peggior crisi umanitaria al mondo secondo le Nazioni Unite, con decine di migliaia di morti secondo le ONG e una popolazione sull'orlo della carestia.

yemen

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, yemen, guerra in yemen