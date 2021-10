Caro bollette in Europa, interviene l’UE con aiuti a cittadini e imprese

https://it.sputniknews.com/20211013/caro-bollette-in-europa-interviene-lue-con-aiuti-a-cittadini-e-imprese-13298859.html

La Commissione europea ha preparato una 'cassetta degli attrezzi' per aiutare i cittadini e le imprese dell’Unione Europea a ridurre le spese per l’energia. 13.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-13T18:54+0200

L’UE, nel rispetto delle sue rigide norme sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, ha concesso agli Stati di approntare misure volte a ridurre il carico delle bollette attraverso voucher o pagamenti parziali delle bollette. Misura, quest’ultima, che potrà essere sostenuta con le entrate derivanti dalle quote Ets (lo schema delle emissioni dell’UE: Emission Trading Scheme).Altra misura che la Commissione inserisce nella cassetta degli attrezzi è la dilazione delle bollette alle imprese e alle famiglie, permettendo così di pagare quelle più onerose in tempi più lunghi.Tali misure non riducono i rincari sul gas naturale e sul petrolio, ma serviranno ad evitare che questo inverno molte famiglie si ritrovino nelle condizioni di dover scegliere se accendere o meno i riscaldamenti durante i mesi più rigidi. Ma serviranno alle aziende anche per scongiurare il riversamento dei rincari sul prezzo finale dei prodotti commercializzati.Ridurre le aliquote fiscali, temporaneamenteLa Commissione invita gli Stati a considerare anche una riduzione temporanea delle aliquote fiscali per le famiglie più vulnerabili.Inoltre, viene richiesto di migliorare la diffusione internazionale dell’energia, per garantire maggiore trasparenza, liquidità e flessibilità dei mercati internazionali del gas naturale e del petrolio.Indagare sui comportamentiL’UE invita le autorità di vigilanza e controllo nazionali a verificare se non siano in corso atteggiamenti anti concorrenziali da parte delle società del settore energetico. Al contempo, la Commissione europea ha richiesto all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) di rafforzare il monitoraggio del mercato dei certificati della CO2.La Commissione avverte anche che “gli interventi di aiuto devono essere tecnologicamente neutrali e non discriminatori per le imprese”.

