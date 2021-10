https://it.sputniknews.com/20211013/bomba-a-mano-trovata-a-villa-torlonia-a-roma-scatta-chiusura-del-parco-artificieri-allopera-13301555.html

Bomba a mano trovata a Villa Torlonia a Roma, scatta chiusura del parco: artificieri all’opera

Un passante ha rinvenuto una bomba a mano della seconda guerra mondiale nel parco di Villa Torlonia, area verde del Nomentano a Roma. 13.10.2021, Sputnik Italia

Scattata la segnalazione e appurato che effettivamente si trattava di un ordigno bellico di oltre 70 anni fa, è stata disposta la chiusura del parco per effettuare le operazioni di disinnesco da parte degli artificieri.La telefonata alla polizia di Roma è giunta nella serata di martedì 12 ottobre, racconta il Roma Today. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Porta Pia che hanno riconosciuto essere una bomba a mano del tipo SRCM modello 35, conficcata nel terreno inesplosa.La granata era in pessimo stato di conservazione e questo ha aumentato la pericolosità potenziale dell’ordigno, così è stata subito allertata l’unità di pronto intervento degli artificieri della Questura di Roma.Villa Torlonia è stata immediatamente chiusa e questa mattina, mercoledì 13 ottobre, molto presto al mattino sono iniziate le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico, che proprio i militari italiani utilizzarono durante il conflitto mondiale.La bomba a mano è stata rimossa in poche ore e quindi Villa Torlonia è stata riaperta al pubblico.Resta alle cronache ora, un pezzo di storia che riemerge e che ci ricorda come in quei drammatici giorni si combatteva e si moriva dove oggi si passeggia e si fa attività sportiva.

