Blocco anche per YouTube: segnalati problemi negli Stati Uniti, Messico e a Taiwan

Gli utenti hanno segnalato che YouTube sta avendo problemi, ha riferito il tracker online Downdetector.Tra i disagi più comunemente segnalati vi sono l’impossibilità di accesso al sito stesso della piattaforma di condivisione video, nonché la visione dei video in streaming.I problemi sono stati segnalati negli Stati Uniti, in Messico e a Taiwan, come mostra Downdetector.All'inizio di ottobre, Facebook, WhatsApp e Instagram avevano subito una grave interruzione in tutto il mondo, con gli ingegneri dell'azienda che in seguito hanno imputato il blocco a delle operazioni di modifica alla configurazione sui router di dorsale.Non si tratta per altro del primo blocco in assoluto neppure per YouTube, la popolare piattaforma di condivisione e visualizzazione lo scorso aprile aveva ricevuto oltre 20mila segnalazioni negli Stati Uniti per un problema simile che aveva coinvolto anche l’Italia, mentre nel dicembre dello scorso anno ci fu un blocco ancora più importante che coinvolse anche tutti gli altri servizi Google, che erano rimasti per ore offline a livello mondiale.

