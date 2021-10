https://it.sputniknews.com/20211013/approvato-in-commissione-al-senato-il-testo-unico-sulle-malattie-rare-13295321.html

Approvato in Commissione al Senato il testo unico sulle malattie rare

Al Senato, la Commissione igiene e sanità ha approvato il testo unico sulle malattie rare. La presidente della Commissione, Annamaria Parente, ha affermato che... 13.10.2021, Sputnik Italia

“Come auspicavo, dopo l'approvazione alla Camera lo scorso maggio, stamattina è arrivato l'ok unanime al cosiddetto Testo Unico sulle malattie rare anche in Senato, in 12ª Commissione Igiene e Sanità. È un passaggio che segna una svolta in quella che deve diventare la 'buona routine' nella gestione dei malati rari”, ha commentato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, come riportato dall’agenzia Ansa.Con questo testo, prosegue il sottosegretario, 2 milioni di malati rari in Italia avranno accesso a cure e assistenza per una migliore qualità della loro vita.Ora si va verso cure personalizzate, in grado di dare sollievo e di considerare alla pari degli altri anche questa categoria di malati.

