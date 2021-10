https://it.sputniknews.com/20211012/vasco-rossi-condannato-il-figlio-davide-per-omissione-di-soccorso-in-incidente-stradale-13277840.html

Vasco Rossi, condannato il figlio Davide per omissione di soccorso in incidente stradale

Il figlio del cantante Vasco Rossi, Davide, è stato condannato dal tribunale monocratico di Roma a un anno e dieci mesi di reclusione per lesioni stradali... 12.10.2021, Sputnik Italia

Il 16 settembre del 2016 il giovane causò un incidente stradale nel quartiere della Balduina, a Roma, e fuggì senza prestare soccorso, insieme ad un’altra persona, Simone Spadano, condannata con lui a nove mesi. A Davide Rossi è anche stata revocata la patente.Il figlio di Vasco Rossi, tuttavia, non ci sta a passare per un pirata della strada e dopo la sentenza si è difeso, affermando che “c’era un cid firmato a testimoniare tutto” e che la parte lesa ha “preso i soldi dell’assicurazione”, come riporta l’Adnkronos.Secondo Davide, quanto deciso dal giudice “è veramente assurdo” e crede che “questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista”. Tuttavia, non rinuncia alla difesa in appello.Il legale dell’altro imputato afferma che Spadano ha “tutte le carte in regola per dimostrare la nostra estraneità”.La richiesta del pubblico ministeroIl pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi per Rossi e 2 anni per Spadaro, presente in auto con il figlio di Vasco Rossi, e che è stato accusato di favoreggiamento per aver falsamente dichiarato che alla guida del mezzo c’era lui.Rossi, con la sua audi, non si fermò allo stop, scontrandosi ad alta velocità con l’auto a bordo della quale vi erano due donne, che riportarono ferite giudicate guaribili in 40 giorni. Secondo la ricostruzione, Davide Rossi si allontanò dal luogo dell’incidente senza prestare assistenza alle persone, come obbliga il codice della strada.

marco paradigma In un incidente con ferite guaribili in 40 giorni non si fa il Cid: si chiama l'ambulanza e la polizia municipale per i rilievi. Sono obblighi di legge. 1

