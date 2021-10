https://it.sputniknews.com/20211012/universita-di-bologna-studentessa-entra-in-aula-senza-green-pass-urla-e-minacce-lezione-sospesa-13286129.html

Università di Bologna, studentessa entra in aula senza green pass, urla e minacce: lezione sospesa

Silvia, 20 anni, è una studentessa di Filosofia dell’Alma Mater di Bologna, lei considera il green pass “l’infame tessera verde” e per questo si è presentata... 12.10.2021, Sputnik Italia

Lei si è rifiutata di uscire e la lezione è stata annullata a causa sua. Lo ha raccontato lei stessa sabato scorso a Bologna durante una manifestazione di no vax e no green pass.Ha detto di avere ricevuto insulti e minacce perché aveva costretto molti studenti a tornare a casa dopo levatacce e ore di mezzi di trasporto.L’Università di Bologna garantisce a chi non ha il green pass o non vuole dotarsene per motivi ideologici, di seguire le lezioni da casa attraverso la didattica universitaria a distanza.Silvia considera il green pass “uno strumento di controllo e discriminazione” e per questo ad ogni lezione lei si presenta, ma viene respinta e accusa l’Università di pagare “una generosa ed esagerata somma di tasse annuali” sborsate dalla sua famiglia.La studentessa riferisce anche di un drappello di studenti che all’esterno dell’Università le hanno detto che se non fosse stata una donna le avrebbe prese, “insomma sarei stata menata”, ha riferito lei durante il comizio in piazza.La notizia è rimbalzata quest’oggi su tutte le testate giornalistiche italiane, ed è stato pubblicato anche un video in cui lei racconta appunto la sua vicenda ai partecipanti alla manifestazione no green pass.

Superbianco Juden Palestine apartheid La Repubblica Italiana con contempla i Lager in uso nei regimi riferimenti ideali dei fascisti di Forza Nuova, altrimenti la signorina vi sarebbe stata subito rinchiusa. Uno Stato per funzionare deve darsi delle regole, accettate dall'80% del Popolo Italiano che non sono i piú coglioni e che a milioni saranno a Roma il 16 con la CGIL. Questa poveretta si faccia il tampone e dimostri agli altri che vogliono stare tranquilli, di non essere portatrice del virus. 0

