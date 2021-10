https://it.sputniknews.com/20211012/svezia-7-decessi-per-covid-su-10-persone-completamente-vaccinate-esperti-spiegano-il-perche-13279470.html

Svezia, 7 decessi per Covid su 10 persone completamente vaccinate: esperti spiegano il perché

Svezia, 7 decessi per Covid su 10 persone completamente vaccinate: esperti spiegano il perché

Gli immunologi hanno elencato diverse ragioni per il picco di infezioni letali, incluso il tempo trascorso da quando sono state somministrate le prime dosi di... 12.10.2021, Sputnik Italia

Dato l'alto tasso di vaccinazione, la quota dei vaccinati tra i nuovi casi confermati di Covid è tuttavia aumentata in Svezia: secondo gli esperti, questa situazione testimonia la diminuzione della protezione del vaccino.Secondo Farshid Jalalvand, ricercatore in Microbiologia presso l'Università di Lund, ci sono diversi motivi per cui è aumentata la percentuale dei vaccinati tra i deceduti.È noto che la variante Delta si diffonde più facilmente, sia tra i vaccinati che tra i non vaccinati, rispetto al ceppo Alpha. Secondo Jalalavand, tuttavia, le persone completamente vaccinate "hanno generalmente una buona protezione".Gunilla Karlsson Hedestam, professoressa di immunologia dei vaccini presso il Karolinska Institute, ha affermato che non è sorprendente che la protezione del vaccino diminuisca col passare del tempo.Allo stesso tempo, Gunilla Karlsson Hedestam ha definito "eccessivamente ottimista" l'idea che vaccinarsi ci renda liberi dal coronavirus.L'epidemiologo di Stato Anders Tegnell ha confermato che nessun vaccino offre una protezione al 100%.Allo stesso tempo, anche l'età è vista come un fattore, in quanto le persone completamente vaccinate che sono morte dal 1° luglio erano per la gran parte maggiori di 80 anni. Dall'inizio della pandemia, la Svezia, un Paese con oltre 10 milioni di abitanti, ha registrato 1,16 milioni di casi, con quasi 15mila decessi. Quasi il 65% della popolazione svedese ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19.

