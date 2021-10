https://it.sputniknews.com/20211012/sputnik-v-loms-potrebbe-approvare-il-vaccino-russo-entro-fine-anno-13276760.html

Sputnik V, l'OMS potrebbe approvare il vaccino russo entro fine anno

Sputnik V, l'OMS potrebbe approvare il vaccino russo entro fine anno

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potrebbe approvare il vaccino anti-COVID russo Sputnik V entro la fine dell'anno, se Mosca firmerà i documenti... 12.10.2021, Sputnik Italia

"Ci sono alcuni documenti legali che devono essere firmati da entrambe le parti prima che il processo [la revisione da parte dell'OMS del vaccino russo] continui, e penso che questo sia il punto in cui siamo ora. Le autorità russe ci hanno assicurato che questi documenti saranno firmati molto presto e, non appena ciò sarà completato (...) la valutazione del dossier riprenderà, il dialogo riprenderà, e poi saranno programmate le ispezioni", ha detto la Swaminathan.L'Oms spera di inviare i suoi esperti in Russia il prima possibile per ispezionare i siti di produzione, ha aggiunto l'esperto."Speriamo di sì [che lo Sputnik V sarà approvato], è un buon vaccino dai dati che abbiamo visto", ha detto.Gli sviluppatori del vaccino hanno richiesto per la prima volta l'approvazione dell'OMS a febbraio e l'organizzazione ha condotto le ispezioni degli impianti di produzione russi a maggio e a giugno. A ottobre, Mosca ha annunciato che l'OMS aveva rimosso tutte le barriere per l'approvazione dello Sputnik V.Sputnik V è attualmente autorizzato per l'uso in 70 paesi che rappresentano una popolazione totale di quattro miliardi di persone, più del 50 percento della popolazione mondiale. È il primo vaccino registrato al mondo contro il coronavirus e mostra un'efficacia superiore al 91,6%.Mix di vacciniAllo stesso tempo, la Swaminathan ha sottolineato che l'idea di mescolare diversi vaccini contro COVID-19 per aumentare la risposta immunitaria è piuttosto interessante, ma sono necessari ulteriori dati di ricerca.Al momento, l'OMS ha solo dati provenienti da studi su AstraZeneca seguito da vaccini mRNA, ma è a conoscenza di studi simili in corso per Sinovac e Sinopharm seguiti da vaccini mRNA e per la combinazione di Sputnik V e AstraZeneca, ha osservato l'esperto.Il capo scienziato dell'OMS ha sottolineato che in tutto il mondo dovrebbero essere condotte ulteriori ricerche sulla combinazione e l'abbinamento dei vaccini.In precedenza, il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) aveva annunciato che uno studio clinico sull'uso combinato dei vaccini AstraZeneca e Sputnik Light contro il coronavirus aveva mostrato una forte risposta anticorpale neutralizzante nella maggior parte dei partecipanti.

