Segreti di AstraZeneca rubati per fare lo Sputnik V? Lavrov risponde: accuse a cui nessuno crede

Segreti di AstraZeneca rubati per fare lo Sputnik V? Lavrov risponde: accuse a cui nessuno crede

La Russia non crede che qualcuno prenda sul serio le accuse del tabloid britannico The Sun, secondo cui la formula del vaccino anti-Covid Sputnik V, sviluppato...

Il ministro degli Esteri russo ha inoltre aggiunto che la stessa AstraZeneca non ha accusato la Russia di aver rubato nulla e ha ricordato che, a differenza dello Sputnik V, il siero anti-Covid anglo-svedese ha provocato diverse reazioni avverse, alcune delle quali mortali.Lo scorso aprile, in un'intervista a Sputnik, il direttore del Centro Gamaleya, dove è stato sviluppato il vaccino Sputnik V, Alexander Guinzburg ha affermato che il "furto" della formula di AstraZeneca è la storia più ridicola che si potesse inventare intorno allo Sputnik V.Il Sun, con riferimento a proprie fonti, ha scritto l'11 ottobre che la Russia aveva rubato la formula del vaccino di AstraZeneca e l'aveva usata per sviluppare lo Sputnik V.Il portavoce del premier britannico Boris Johnson ha rifiutato di commentare il presunto furto della formula del vaccino da parte della Russia.

Don Camillo Chi l'ha detto che nessuno ci crede? Io ci credo. Guarda caso lo sputnik ha gli stessi difetti di astra zeneca. Entrambi vaccini piuttosto scadenti. Non a caso i russi lo evitano come la peste e purtroppo molti pagano con la vita pur di non vaccinarsi. Sputnik5, scommessa persa per putin. 2

EBM quando lupo non arriva alla preda dice che quella e' una paglia 1

