Sardegna, elezioni: Olbia al centrodestra, Carbonia al centrosinistra, ballottaggio a Capoterra

98 comuni chiamati alle urne su 377. Scarsa affluenza, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. Olbia al centrodestra, Carbonia...

2021-10-12T11:43+0200

Chiamata alle urne per 98 comuni sui 377 dell'isola. Attesa ad Orosei per la prima sindaca donna, Elisa Farris, che dovrà attendere l'ufficialità dell'avvenuta elezione per raggiunto quorum.Ad Olbia vittoria del centrodestra e conferma per il sindaco uscente Settimo Nizzi, (FI).Nizzi, che vince per poco più di mille voti sullo sfidante Augusto Navone, ha dato l'annuncio dell'avvenuta elezione con un pizzico di ironia:Navone, suo avversario in questa accesa battaglia, ha preso bene la sconfitta, augurando al sindaco eletto un buon lavoro:A Carbonia invece la poltrona di primo cittadino va al centrosinistra, con il dem Pietro Morittu, dopo che vi era stato alla guida del paese il M5S negli ultimi cinque anni.Capoterra, paese in provincia di Cagliari, aspetta il ballottaggio tra Beniamino Piga, già assessore al bilancio, finanze e programmazione, e Beniamino Garau, architetto, per il centro-destra.Si segnalano ritardi nello spoglio dei voti, con Olbia e Carbonia che hanno completato lo spoglio solo alle prime luci del mattino e Capoterra con una sezione ancora in attesa della conta dei voti all'alba.

Superbianco Juden Palestine apartheid Settimo Nizzi, che sottintende la propensione al comando scambiando un Comune per una caserma, si dipinge vittima degli attacchi dell'opposizione, é insulso, uno di destra che lamenta toni accesi, normali in campagna elettorale, mentre tace sugli squadristi fascisti di Roma. Siamo arrivati ai fascisti che fanno pure le vittime.

sardegna

