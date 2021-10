https://it.sputniknews.com/20211012/russia-propone-agli-usa-di-cancellare-reciprocamente-tutte-limitazioni-su-missioni-diplomatiche-13285193.html

Russia propone agli Usa di cancellare reciprocamente tutte limitazioni su missioni diplomatiche

Russia propone agli Usa di cancellare reciprocamente tutte limitazioni su missioni diplomatiche

Mosca e Washington si sono imposti a vicenda numerose sanzioni, oltre a limitare significativamente le loro reciproche missioni diplomatiche sullo sfondo del... 12.10.2021, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri russo ha proposto agli Stati Uniti di revocare reciprocamente tutte le restrizioni all'operatività delle missioni diplomatiche dei due Paesi imposte negli ultimi anni. Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha affermato che la Russia non lascerà senza risposta le azioni ostili contro Mosca, ma ha osservato che il Cremlino non cerca di aumentare ulteriormente le tensioni tra i due Paesi. La dichiarazione è stata rilasciata a margine dei colloqui tra i funzionari del ministero degli Esteri russo e il sottosegretario di Stato per gli affari politici degli Stati Uniti Victoria Nuland, arrivata in Russia l'11 ottobre con l'obiettivo di iniziare ad instaurare legami bilaterali stabili e prevedibili. Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato durante la giornata che i colloqui iniziali non hanno prodotto molti risultati per la riluttanza della parte americana di accettare le richieste di Mosca. Tuttavia, rileva che sono ancora stati compiuti alcuni progressi e che l'intensità del dialogo in materia di relazioni bilaterali sarà aumentata. Ryabkov non ha escluso un temporaneo stop delle operazioni delle missioni diplomatiche russe e americane, ma ha sottolineato che il Cremlino preferirebbe evitare un simile scenario.

russia, usa, diplomazia internazionale, politica internazionale, sanzioni