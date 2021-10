https://it.sputniknews.com/20211012/pensione-da-sogno-sequestrati-15-milioni-in-contanti-ad-una-coppia-di-pensionati-13274923.html

Pensione da sogno, sequestrati €1,5 milioni in contanti ad una coppia di pensionati

I soldi sono stati sequestrati in via preventiva per capirne l'origine e l'eventuale connessione ad attività criminali, i pensionati sono accusati di... 12.10.2021, Sputnik Italia

Denunciata per riciclaggio una coppia di pensionati. A fare la sorprendente scoperta sono stati i Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro.Risultano incensurati i due 'allegri milionari'. L'ingente somma in contanti trovata nel loro appartamento, nella zona della marina a Gioia Tauro (RC), si trovava nascosta in alcune borse di tela con su scritto la somma contenuta.Sono in atto acceretamenti per capire la provenienza del denaro, ma si dubita che la somma provenga da attività lecite.

marco paradigma Hanno beccato due usurai insospettabili. Ma se la polizia vuole beccare un vero pensionato ladro, vada a casa di Amato. Munita però di un sacchetto per il vomito.

1

