Ok del G20 del Commercio per la riforma del Wto. Di Maio: "Non era scontato e restano divisioni"

Ok del G20 del Commercio per la riforma del Wto. Di Maio: "Non era scontato e restano divisioni"

Permangono le distanze sui sussidi statali, sui brevetti per i vaccini e sugli aiuti per la pesca. Per il ministro degli Esteri è un punto di partenza per... 12.10.2021, Sputnik Italia

Si conclude con un’intesa anche se non piena su molti dei punti all’ordine del giorno del G20 del Commercio di Sorrento, sotto la presidenza italiana. È il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ne dà notizia, parlando dell’approvazione della Dichiarazione di Sorrento in cui ci sono le basi per la riforma dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) e sulla necessità di rilanciare il multilateralismo nel commercio internazionale.Il ministro, però, non ha nascosto che si è trattato di un dialogo serrato in cui permangono delle differenze, “ma non me la sento di parlarne”, perché “abbiamo approvato la Dichiarazione e non era scontato”, ha detto nel corso della conferenza stampa.Dalla Dichiarazione partirà il lavoro per “avviare il processo di riforma del Wto, per rimettere in piena operatività l'Organizzazione mondiale del Commercio” e per superare la paralisi che caratterizza in particolare l’organo che dirime le controversie internazionali, bloccato dagli Stati uniti in segno di protesta contro l’atteggiamento giudicato troppo morbido del Wto nei confronti della Cina.Trasparenza ed equitàIl ministro degli Esteri ha sottolineato che uno dei punti di partenza per un commercio più equo è la trasparenza e “regole del gioco uguali per tutti, è un principio importante, a livello multilaterale".Il ministro ha chiuso con una nota di colore su Sorrento e la bellezza della location, sottolineando che molti dei presenti alla riunione hanno detto che “torneranno”.I punti principali della DichiarazioneNel testo della Dichiarazione di Sorrento, composto da 29 articoli, si ricordano i punti principali della discussione della plenaria, divisa in due sessioni con sei argomenti: commercio e salute, commercio e sostenibilità ambientale, servizi e investimenti, partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al commercio mondiale, sostegno governativo e riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

