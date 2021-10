https://it.sputniknews.com/20211012/oggi-g20-sullafghanistan-per-segretario-onu-talebani-hanno-tradito-promesse-sulle-donne-13273379.html

Oggi G20 sull’Afghanistan: per il segretario ONU, i talebani hanno tradito le promesse sulle donne

Oggi G20 sull’Afghanistan: per il segretario ONU, i talebani hanno tradito le promesse sulle donne

Siamo a poche ore dall’inizio del G20 straordinario sull’Afghanistan, voluto dall’Italia come presidente di turno del summit, a seguito della situazione... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T09:39+0200

2021-10-12T09:39+0200

2021-10-12T10:45+0200

la situazione in afghanistan

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12680235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e50e5e755a4a2a3d9646a518783f586d.jpg

In videoconferenza saranno collegati i capi di Stato e di governo delle 20 nazioni, fatta eccezione per la Cina, che sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Wang Yi.Il segretario dell’Onu, Antonio Guterress, ha affermato che i talebani* hanno tradito le promesse sui diritti delle donne.Il G20 sull’Afghanistan avrà il compito di provare a costruire una linea diplomatica comune e azioni di dialogo con i talebani, che siano improntate sul rispetto dei diritti umani.G20 Afghanistan: i temi chiaveIl G20 sull’Afghanistan ha individuato tre temi di base su cui lavorare.Il primo riguarda il sostegno umanitario alla popolazione in difficoltà; il secondo la lotta al terrorismo, per evitare che nuove cellule si possano radicare nel paese; il terzo tema riguarda le garanzie di libertà di movimento all’interno e all’esterno dei confini dell’Afghanistan per i cittadini, ma anche per gli operatori stranieri delle organizzazioni non governative che nel paese hanno mantenuto le loro attività di supporto alle comunità.La condizione femminile delle donne afghane sarà una priorità messa all’ordine del giorno dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Sotto questo profilo, si cercherà il modo di garantire alle donne il ritorno a scuola (diritto allo studio) e il ritorno sicuro nei luoghi di lavoro (diritto al lavoro). Ma si tenterà anche di riconoscere il loro ruolo nella politica del nuovo Afghanistan.G20 Afghanistan allargatoIl G20 sull’Afghanistan in videoconferenza precede quello in presenza, che si svolgerà a Roma il 30 e 31 ottobre prossimo.A questo vertice partecipano su invito anche i Paesi Bassi, la Spagna, Singapore e il Qatar. Ma vi prendono parte anche organizzazioni internazionali come l’Onu, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.L’Unione Europea sarà invece rappresentata dai presidenti Charles Michel e Ursula von der Leyen.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

zara tustra lASCIAMO CHE VIVANO COME HANNO VOGLIA INVECE DI VOLER PORTARE LI LA NOSTRA DEMOCRAZIA ....SI, LA NOSTRA "DEMOCRAZIA" CIOè ESPROPRI E TASSE 2

Donato Galli Anche di quelle che non hanno massacrato con i bombardamenti a distanza?

3

la situazione in afghanistan

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan