Ministro esteri slovacco Korčok in tour in Kazakistan, oggi si recherà in Russia

Il ministro degli Esteri slovacco Ivan Korčok ha intrapreso un tour tra Kazakistan e Russia. Ha avuto colloqui con il presidente kazako Kassy Zhomart Tokayev... 12.10.2021, Sputnik Italia

Oggi il massimo esponente della diplomazia slovacca si recherà in Russia.Sulla sua pagina Facebook, Korčok ha riferito che durante gli incontri con la leadership kazaka si è parlato anche di come trasferire l'ottimo livello di relazioni ad un livello di cooperazione commerciale.La discussione ha affrontato anche la questione dell'Afghanistan, dato che l'impatto di questo tema è cruciale per i Paesi della regione dell'Asia centrale."Il fatto è che diverse sfide urgenti, come la migrazione, il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di droga, trascendono i confini dell'Asia centrale e hanno conseguenze globali. È quindi naturale che affrontare questi problemi richieda una risposta coordinata da parte della comunità internazionale. Ho anche sollevato la questione dei diritti umani con i miei partner", ha affermato Korčok sui social, aggiungendo di aver accolto con favore la disponibilità del Kazakistan a misure di principio volte a rafforzare i diritti umani e lo stato di diritto.Ha inoltre affermato che una parte della sua delegazione era composta da un gruppo di imprenditori slovacchi che, insieme ai loro partner kazaki, hanno preso parte ad altri incontri.Il ministro slovacco ha aggiunto che, nonostante la pandemia, l'export del Paese verso il Kazakistan è cresciuto. Inoltre, le aziende slovacche in Kazakistan hanno diversi progetti promettenti in fase di sviluppo e il capo della diplomazia ritiene che saranno implementati con successo.Ricordiamo che il capo della diplomazia slovacca Ivan Korčok si è recato in visita in Kazakistan e in Russia. Meta della sua trasferta russa è Nizhny Novgorod, dove in occasione della nascita di Alexander Dubček inaugurerà una targa commemorativa e pianterà una quercia.

