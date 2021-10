https://it.sputniknews.com/20211012/la-palma-il-cumbre-vieja-non-si-ferma-crollata-parete-nord-del-vulcano---video-13275222.html

La Palma, la Cumbre Vieja non si ferma: crollata la parete nord del vulcano - Video

La Cumbre Vieja perde la parete nord, il cratere del vulcano situato sull’isola di La Palma nelle Canarie, e la lava straripa copiosa sulle colate precedenti... 12.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-12T11:05+0200

2021-10-12T11:05+0200

2021-10-12T11:37+0200

video

vulcano

eruzione

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/12986395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7310127caec91e970187d0b4013063d6.jpg

Le nuove colate stanno raggiungendo il centro abitato di Todoque ancora una volta e le autorità locali hanno già predisposto un piano di evacuazione per i residenti della zona, che si ipotizza sarà colpita dalla lava incandescente. Saranno 3mila le persone che dovranno abbandonare le loro case, forse per sempre.La lava fuoriesce da più bocche e da più versanti della Cumbre Vieja, difatti la lava si è diretta anche verso una zona industriale dell’isola, dove sono divampati incendi con gas tossici sprigionatisi dai materiali presenti nelle industrie. Devastanti le esplosioni che vengono raccontate dalle autorità e dalle immagini.Dall’inizio delle eruzioni, sono andati distrutti 600 ettari di vegetazione e centinaia di case ed edifici pubblici e privati.

