Green pass, la proposta di Beppe Grillo: "Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori"

L'idea è stata lanciata tramite un post sul suo blog: "Se lo stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021".

Lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a quei lavoratori che non possono, o non vogliono, vaccinarsi contro il Covid. La proposta, che promette di infiammare ulteriormente il dibattito sul green pass in vista dell’introduzione dell’obbligo di presentare il certificato verde Covid per entrare nei luoghi di lavoro il prossimo 15 ottobre, è del garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.L’analisi è affidata ad un post pubblicato oggi sul suo blog. 'Sul green pass serve pacificazione' è il titolo dell’intervento, che arriva dopo un fine settimana di proteste, con la manifestazione dei no-pass a piazza del Popolo, l’assalto alla sede della Cgil e l’aggressione al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma.Il comico, infatti, stima che attualmente siano “3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa”, i dipendenti, pubblici e privati, non ancora vaccinati.I lavoratori non vaccinati, va avanti ancora il fondatore del Movimento “potrebbero essere individuati automaticamente attraverso uno scambio dati tra Sogei, che detiene i dati sui green pass, e INPS, che detiene i codici fiscali dei lavoratori e le aziende dove lavorano”.Si tratta, scrive ancora Grillo, di un meccanismo che non lederebbe la privacy e avrebbe due “vantaggi”. “Uno, di essere veloce, evitare file e controlli ai tornelli aziendali, durante i quali certamente ai lavoratori vedrebbero in quel caso violati i loro spazi di libertà, e due, - afferma nel post - di essere gratuito per i lavoratori e di individuare il costo e coprirlo con un bonus apposito, pagato dallo stato”.Le reazioni Immediate le reazioni della politica. Il primo a commentare la proposta su Twitter è il deputato leghista Claudio Borghi, da sempre su posizioni critiche rispetto all’introduzione dell’obbligo del green pass.“Noto con piacere che dopo mesi di mutismo assoluto del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green pass i minorenni, oggi Grillo dice di 'aprire il dibattito' sul green pass”, si legge nel tweet. “Benissimo. Il decreto è al Senato. Basta votare un soppressivo – incalza provocatoriamente Borghi - e il dibattito si chiude”.

thor state al governicchio, ben ancorati alle poltrone.... fai ciò che dici, finchè puoi!

marco paradigma Prima creando il M5s per spegnere la protesta incazzata della gente, adesso con la proposta del tampone gratuito. Il massone Grillo non perde un occasione per evitare che la gente delusa e rassegnata attacchi giustamente i palazzi del potere e si liberi dagli oppressori impostori. Grillo è il re degli impostori.

