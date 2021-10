https://it.sputniknews.com/20211012/green-pass-ecco-dove-non-serve-dal-15-ottobre-13274469.html

Green Pass, ecco dove non serve dal 15 ottobre

Green Pass, ecco dove non serve dal 15 ottobre

Come sappiamo dal 15 ottobre scatta l’obbligo di presentare il green pass anche sui luoghi di lavoro, sia che si lavori nelle pubbliche amministrazioni o in... 12.10.2021, Sputnik Italia

Tuttavia, dal 15 ottobre non tutti i luoghi sociali richiederanno la presentazione del green pass. Vediamo quindi dove non è necessario presentare il green pass.Dove non è obbligatorio presentare il green pass dal 15 ottobreIl green pass non è obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico cittadini ed extra urbani, tra questi:Non è obbligatorio presentare il green pass quando si entra nelle seguenti attività commerciali:Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il green pass non è obbligatorio nei luoghi di pernottamento come:Nell’ambito dell’attività sportiva, non è richiesto il green pass quando si pratica sport all’aperto:Il green pass non è obbligatorio nelle aree all’aperto dei ristoranti e dei pub. Nelle scuole fino alle superiori, infine, gli studenti non sono tenuti a presentare il green pass.Gli esentati dal green passMentre la stragrande maggioranza della popolazione deve avere il green pass per svolgere molteplici attività (cinema, lavoro, stadio, ristorante al chiuso), una piccola percentuale ne è esentata per motivi di salute.Sono persone che non possono ricevere il vaccino per svariate ragioni di salute. Tali persone devono richiedere al medico curante un certificato di esenzione, che andrà presentato come il green pass, lì dove quest’ultimo è obbligatorio.Sono esentati, infine, i minori di 12 anni, per i quali non esiste ancora il vaccino e per i quali, comunque, il governo non ha approntato alcuna linea in tale senso.

marco paradigma Il green pass non serve negli spazi privati, ovvero nel 90% degli spazi costruiti in Italia. Ricchi e benestanti vivono solo in spazi privati di pregio e dotati di ogni confort. Ecco perchè del vaccino se ne fottono allegramente.

